75 Jahre Grundgesetz

Bundeskanzler Scholz hat das Grundgesetz und die demokratische Ordnung gelobt. (Michael Kappeler/dpa)

Die demokratische Ordnung habe sich bewährt. Sie gebe eine klare Orientierung bei all der Erneuerung und Weiterentwicklung. Die Demokratie werde auch in den nächsten 75 Jahren davon leben, dass sich aktive Bürgerinnen und Bürger dafür engagieren, sagte Scholz in einer Videobotschaft . Der SPD-Politiker betonte, es gehe nicht nur um den Einsatz in Vereinen, Organisationen oder Parteien, sondern auch einfach um Respekt im Alltag.

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verkündet und trat am Tag darauf in Kraft. In dieser Woche finden anlässlich des 75. Jubiläums mehrtägige Feierlichkeiten rund um das Bundeskanzleramt und den Bundestag in Berlin statt.

