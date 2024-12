Volkswagen-Krise

Am Volkswagen-Werk in Wolfsburg (dpa / Julian Stratenschulte)

In der VW-Krise sei die Schließung von Standorten nicht der richtige Weg, sagte er den Funke-Medien. Auch Fehlentscheidungen des Managements hätten zu der schwierigen Situation beigetragen. Angesichts dessen sei es nicht in Ordnung, Beschäftigte zu entlassen, so der SPD-Politiker. Volkswagen hat einen harten Sparkurs angekündigt, der Werksschließungen, Stellenabbau und Lohnkürzungen nicht ausschließt. Morgen gehen die Tarifverhandlungen in die vierte Runde. Die IG Metall rief zu weiteren Warnstreiks in neun Werken auf.

08.12.2024