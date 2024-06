Scholz empfängt Argentiniens Präsidenten Milei im Kanzleramt

Javier Milei ist zu Gast in Deutschland. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Farid Dumat Kelzi)

Bei dem auf eine Stunde angesetzten Treffen im Kanzleramt dürfte es vor allem um Wirtschaftsthemen gehen. Argentinien verfügt über viele Rohstoffe wie beispielsweise Lithium, das für die deutsche Industrie benötigt wird. Ein weiteres Thema dürften die derzeit festgefahrenen Gespräche über ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Wirtschaftsbund Mercosur sein.

Milei war bereits gestern in Deutschland eingetroffen. In Hamburg hatte ihm die umstrittene wirtschaftsliberale Hayek-Gesellschaft eine Auszeichnung verliegen. In der Hansestadt und in Berlin hatte es auch Proteste gegen Milei gegeben, dem vorgeworfen wird, rechtspopulistische Positionen zu vertreten.

