Bei dem Treffen im Kanzleramt steht die Vorbereitung des nächsten regulären EU-Gipfels am 20. und 21. März in Brüssel im Mittelpunkt. Die Staats- und Regierungschefs hatten zuletzt auf einem Sondergipfel den Weg für eine verstärkte Aufrüstung in Europa freigemacht.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will bis zum Gipfel in der kommenden Woche detaillierte Finanzierungsvorschläge machen. Von der Leyen hat eine Lockerung der EU-Schuldenregeln und Anreize zur Steigerung der nationalen Verteidigungsausgaben vorgeschlagen. Insgesamt will sie bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren.

