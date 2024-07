Beziehungen zu den USA

War in Washington zuletzt beim NATO-Gipfel: Bundeskanzler Scholz (SPD) (AFP / DREW ANGERER)

Man sehe, dass in Amerika die Unsicherheit wie auch in vielen anderen wohlhabenden Gesellschaften des Nordens wachse, sagte der SPD-Politiker dem Portal "t-online". Die Unsicherheit über die Zukunft führe zu Spannungen in den Gesellschaften. Und die Entwicklungen in Amerika hätten auch hierzulande Folgen, erklärte der Kanzler weiter. Die USA seien die Weltmacht Nummer eins und Deutschlands wichtigster Bündnispartner – damit sei alles, was dort passiere, auch für die Bundesrepublik wichtig.

Zu einem möglichen Wahlsieg des Republikaners Trump sagte Scholz, Regierungswechsel gehörten zur Demokratie. Insofern bereite man sich selbstverständlich auf alle Eventualitäten vor. Allerdings spreche man nicht öffentlich über das Wie.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.