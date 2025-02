Der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler (dpa/Thierry Monasse)

Es sei unangemessen, wie Vance versucht habe, Europa in Sachen Demokratie

etwas zu erzählen, sagte Gahler im Deutschlandfunk. Vance verwechsele sein Verständnis von Meinungsfreiheit mit Lügen. Bundeskanzler Scholz sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, man habe aus guten Gründen eine Brandmauer gegen extrem rechte Parteien entwickelt. Das müsse angesichts der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus in Deutschland so bleiben.

Vance hatte den europäischen Staaten vorgeworfen, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken und Angst vor dem eigenen Volk zu haben. In Anspielung auf die AfD betonte er, es gebe keine Berechtigung für Brandmauern.

Scholz eröffnet heute den zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wird eine Rede halten.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.