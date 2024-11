Bundeskanzler Scholz will die Stahlbranche in Deutschland langfristig erhalten. (imago/Rupert Oberhäuser)

Der SPD-Politiker sagte auf einer Veranstaltung in Bochum, die Branche dürfe nicht Stück für Stück immer kleiner werden. Man fördere den Umstieg auf eine klimafreundliche Produktion - auch im Ruhrgebiet. Damit verbinde sich dann aber auch die Erwartung, dass Produktion und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten blieben.

Der Thyssenkrupp-Konzern hatte am Montag einen massiven Stellenabbau in der Stahlsparte angekündigt. Demnach sollen bis 2030 rund 11.000 von 27.000 Stellen abgebaut oder ausgelagert werden. Der Standort Kreuztal-Eichen soll schließen. Die IG Metall in Nordrhein-Westfalen sprach von einer Katastrophe für Beschäftigte und den Industriestandort NRW.

