Afrika-Gipfel

Das Potenzial Afrikas sei riesig, sagte Scholz bei einem Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs in Berlin. Deutschland werde künftig große Mengen Wasserstoff benötigen und viel davon auch aus Afrika importieren. Scholz bot den afrikanischen Staaten eine Partnerschaft bei der Produktion von Wasserstoff an. Deutschland werde die Länder mit einem Entwicklungsfonds und weiteren Maßnahmen unterstützen.

Der Wirtschaftswissenschaftler Kappel warnte vor einem zu starken Fokus auf den Energiebereich. In Afrika fehle es an Investitionen in die Industrie, sagte Kappel im Deutschlandfunk. Die Beziehungen zwischen den G20-Staaten und Afrika befänden sich in einer Ermüdungsphase. Ein erhoffter Schub sei bislang ausgeblieben.

Die Konferenz findet zum fünften Mal statt und geht auf die Initiative "Compact with Africa" zurück. Beteiligt sind inzwischen 13 afrikanische Staaten. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Frankreichs Präsident Macron nehmen teil.

