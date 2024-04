Bundeskanzler Scholz beim Petersberger Klimadialog (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Scholz sagte beim Petersberger Klimadialog in Berlin, nach Expertenschätzung würden bis 2030 alleine 2,4 Billionen US-Dollar jährlich für die Umstellung auf klimaschonende Energie in den Entwicklungs- und Schwellenländern benötigt. Öffentliche Gelder alleine reichten nicht aus, um solch eine gewaltige Summe zu stemmen. Die Finanzierung des Klimaschutzes müsse deshalb stärker darauf ausgerichtet werden, private Investitionen in nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Das gelinge zum Beispiel, indem Entwicklungsbanken Investitionen in lokalen Währungen absicherten oder große Vorhaben gemeinsam mit privaten Investoren vorantrieben.

Am Petersberger Klimadialog nehmen Vertreter aus 40 Länder teil. Mit der Veranstaltung soll der nächste Weltklimagipfel Ende des Jahres in Aserbaidschan vorbereitet werden.

