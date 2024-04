Bundeskanzler Scholz auf der Hannover Messe (Michael Matthey / dpa / Michael Matthey)

Scholz sagte auf der Hannover Messe, was heute in Deutschland erfunden werde, sei morgen ein Wettbewerbsvorteil. Die Voraussetzung dafür sei mehr Tempo beim Transfer von der Forschung in die Praxis. Der Kanzler deutete auch an, die staatliche Förderung auszubauen. Nachdem man mit dem Wachstumschancengesetz gerade neue Anreize bei der steuerlichen Forschungsförderung gesetzt habe, könne er sich vorstellen, hier noch weiterzugehen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.