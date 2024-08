Palästinenser verlassen ein Gebiet in Chan Junis (Archivbild). (Naaman Omar / APA Images via ZUMA / Naaman Omar)

Die gesamte Region brauche dringend einen Waffenstillstand und die Geiselfreilassung. Auch Bundeskanzler Scholz betonte, der Zeitpunkt sei gekommen, das Abkommen zu finalisieren. In einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu sagte Scholz nach Angaben eines Regierungssprechers, die Spirale der Vergeltungsgewalt müsse durchbrochen werden.

Bei dem Angriff auf ein Schulgebäude, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, wurden nach palästinensischen Angaben gestern mehr als 90 Menschen getötet. Das israelische Militär äußerte Zweifel an den Zahlen und betonte, man habe eine Kommandozentrale der Hamas im Visier gehabt.

Nach Informationen der russischen Nachrichtenagentur Tass will Palästinenserpräsident Abbas morgen nach Moskau reisen. Dort sind demnach Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin und Botschaftern arabischer Staaten geplant. Wie die die Nachrichtenagentur afp berichtet, wird Abbas anschließend in die Türkei weiterreisen, um Präsident Erdogan zu treffen und vor dem Parlament in Ankara zu sprechen.

