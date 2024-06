Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht beim Tag der deutschen Bauindustrie. (Kay Nietfeld / dpa )

Auf dem Tag der Bauindustrie in Berlin sagte Scholz, man brauche Neubau in großem Stil. Es müssten vor allem bezahlbare Wohnungen geschaffen werden. Er wolle in Deutschland keine Verhältnisse, wo erst Einwohner mit niedrigen und dann immer mehr auch Frauen und Männer mit mittleren Einkommen aus den Städten gedrückt würden. Man müsse mehr und anders bauen - und zwar ohne tausende Vorschriften, die alles teurer machten.

Die deutsche Bauindustrie hatte zuletzt ihre Umsatzprognose gesenkt. Sie geht inzwischen von einem Rückgang um vier Prozent aus.

