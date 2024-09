Mögliche Ukraine-Konferenz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)

Der SPD-Politiker sagte auf einer Veranstaltung des Parteiblatts "Vorwärts", neben der notwendigen militärischen Unterstützung Kiews gegen den Angreifer sollte auch ausgelotet werden, wie man aus der Kriegssituation wieder herausfinde. So wolle er wie die ukrainische Führung eine weitere Konferenz, an der auch Moskau teilnehme. Das aber gehe natürlich nicht, wenn derjenige, der mit am Tisch sitzen solle, gleichzeitig immer weiter angreife und mehr ukrainisches Territorium verlange. Scholz betonte, wenn man Frieden und Sicherheit in Europa sichern wolle, brauche es Klarheit, Festigkeit und Charakter.

In diesem Zusammenhang bekräftigte der Kanzler, die Bundesregierung halte klar an ihrer Hilfe für die Ukraine fest.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.