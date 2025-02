EU-Gipfeltreffen

Bundeskanzler Scholz in Brüssel (picture alliance / dpa / Ansgar Haase)

Scholz sagte nach einem Gipfeltreffen der EU in Brüssel, die Ressourcen der Ukraine sollten vielmehr dafür genutzt werden, all das zu finanzieren, was nach dem Krieg erforderlich sei. Scholz sprach im Zusammenhang mit den Äußerungen Trumps von einer - so wörtlich - egoistischen und sehr selbstbezogenen Haltung.

Der US-Präsident hatte erklärt, seine Regierung wolle ein Abkommen mit Kiew aushandeln, das die Lieferung sogenannter Seltener Erden an die USA garantiere. Die Ukraine sei bereit, dies zu tun.

Bei Seltenen Erden handelt es sich um Metalle, die unter anderem für die Elektronikbranche wichtig sind.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.