Migrationsdebatte

ZDF-Sommerinterview mit Bundeskanzler Scholz (ZDF / dpa / Thomas Kierok)

Zugleich betonte Scholz, man habe schon Zurückweisungen an der Grenze sowie Grenzkontrollen. Er kündigte an, "es wird gute Vorschläge geben, die sich alle im Rahmen der europäischen Gesetze, der internationalen Verträge und unseres Grundgesetzes bewegen".

FDP-Chef Lindner plädierte erneut für ein entschlossenes Vorgehen Deutschlands. Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen forderte die Union zu einem "soliden Kurs" auf. In der Migrationspolitik bestehe Handlungsbedarf. Solch ein wichtiges Thema solle man aber nicht aufladen mit Ultimaten, sagte Habeck mit Blick auf Aussagen des CDU-Vorsitzenden Merz. Dieser hatte erklärt, dass Vertreter der Union an weiteren Beratungen zur Migrationspolitik nur teilnehmen würden, sollte die Ampel-Koalition sofortige Kontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen zusagen.

Söder spricht von Überforderung

Der CSU-Vorsitzende Söder sagte im ARD-Fernsehen, insgesamt müsse die Zahl der Asylanträge deutlich auf weit unter 100.000 pro Jahr reduziert werden. Etwa mit Blick auf Kitas, Schulen oder Wohnungen sprach Söder von einer Überforderung. Man sei aber auch zum Teil kulturell überfordert, betonte der bayerische Ministerpräsident. In vielen Städten fühlten sich auch die deutschen Einwohner nicht mehr zuhause.

Ein neues Gespräch über die Migrationspolitik ist für Dienstag geplant.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.