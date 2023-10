Bundeskanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Regierungssprecher Hebestreit sagte in Berlin, Scholz sei fest entschlossen, auch weiterhin mit ihr im Kabinett zusammenzuarbeiten. Faeser war sozialdemokratische Spitzenkandidatin bei der gestrigen Landtagswahl in Hessen. Die Partei erzielte mit 15,1 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland. Faeser hatte vor der Wahl angekündigt, sie wolle ihr Amt in Berlin nur im Falle eines Wahlsiegs aufgeben.

