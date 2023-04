Tag der Arbeit am1. Mai

Bundeskanzler Scholz (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

Arbeitnehmerrechte und ein Sozialstaat würden sich nicht von selbst ergeben, sagte er in seinem wöchentlichen Video-Podcast. Dafür müsse man sich einsetzen und das machten die Gewerkschaften. Dies zeige sich gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt. Angesichts der Inflation sei es wichtig gewesen, Gewerkschaften dabei zu helfen, Tarifabschlüsse zustande zu bringen, in denen auf die plötzlichen Preissteigerungen gut reagiert werden könne. Dies sei geschehen mit vielen sehr weitreichenden und sehr guten Tarifabschlüssen, betonte Scholz. Der Kanzler spricht am Montag auf einer Veranstaltung in Koblenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

