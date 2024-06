G7-Kredit für Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim G7-Gipfel im italienischen Fasano (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Scholz erklärte weiter, dies sei auch ein Zeichen an den russischen Präsidenten Putin, dass er den Krieg nicht aussitzen könne. Putins Plan, das Ende der internationalen Unterstützung für die Ukraine abzuwarten, sei gescheitert. Der britische Premierminmister Sunak sagte, die G7 seien geeint bei dem Ziel, alles zu tun, damit sich die Ukraine gegen den russischen Angriff verteidigen könne. EU-Ratspräsident Michel betonte, man habe von Anfang an unmissverständlich klargemacht, dass Russland für den Krieg zahlen müsse und dass der Kreml zur Rechenschaft gezogen werde. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äußerte am Rande des G7-Treffens die Erwartung, dass die EU-Staaten sich rasch auf neue Sanktionen gegen Russland verständigen.

Russland: G7-Pläne sind kriminell

Das russische Außenministerium wertete die G7-Pläne als kriminell. Sie würden eine Antwort der Regierung in Moskau erforderlich machen, die sehr schmerzhaft für die EU werde.

Das 50-Milliarden-Dollar-Darlehen soll zu einem Großteil von den USA bereitgestellt werden. Getilgt werden soll der Kredit mit Zinserträgen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen. Seit dem Überfall auf die Ukraine kann Moskau nicht mehr auf Staatsvermögen auf Konten im Westen zugreifen. Rund 280 Milliarden Dollar wurden eingefroren. Auch die Möglichkeit einer kompletten Beschlagnahme der eingefrorenen russischer Gelder wird nach US-Angaben weiter diskutiert.

USA und Ukraine schließen 10-jähriges Sicherheitsabkommen

G7 üben Kritik an China

Bei ihrem Treffen in Borgo Egnazia nahmen die G7-Staaten auch China als Unterstützer Russlands in den Fokus. In einer bei dem Treffen ausgehandelten Erklärung heißt es, man fordere China auf, die Lieferung von Gütern an Russland einzustellen, die auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Die Unterstützung der russischen Verteidigungsindustrie ermögliche es Moskau, seinen illegalen Krieg in der Ukraine fortzusetzen, und habe damit auch erhebliche und weitreichende sicherheitspolitische Folgen.

Zur G7 gehören die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien, das dieses Jahr den Vorsitz hat.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.