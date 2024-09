Bundeskanzler

Scholz in Usbekistan gelandet: Was auf seiner Zentralasien-Reise geplant ist

Bundeskanzler Scholz hat eine dreitägige Zentralasien-Reise begonnen. Er landete am Nachmittag in der usbekischen Handelsstadt Samarkand. Dort will er noch am Abend mit Präsident Mirsijojew mehrere Abkommen schließen, darunter eines zum Thema Migration.