80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung

Mehr als eine Million Menschen wurden in den Lagern von Auschwitz-Birkenau umgebracht. (picture alliance / zb / Frank Schumann)

Scholz sagte in mehreren Interviews, es bedrücke, wie viele Menschen in Deutschland kaum noch etwas über den Holocaust wüssten. Es müsse möglichst vielen jungen Menschen ermöglicht werden, mit den noch lebenden Zeitzeugen zu sprechen.

Ähnlich äußerte sich der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Lehrer. Man dürfe nicht zulassen, dass es "genug sei" mit dem Gedenken, sagte Lehrer im Deutschlandfunk . Er kritisierte in diesem Zusammenhang eine dahingehende Äußerung Elon Musks während des AfD-Parteitags.

An der zentralen Gedenkfeier am früheren deutschen NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Polen nehmen zahlreiche Staats- und Regierungschefs teil, auch Scholz und Bundespräsident Steinmeier. Im Mittelpunkt der Zeremonie sollen die Auschwitz-Überlebenden stehen.

Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen das Vernichtungslager befreit.

