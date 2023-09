"Interview der Woche"

Bundeskanzler Olaf Scholz (IMAGO / Political-Moments)

Scholz betonte, es gebe nur drei Wege der Finanzierung, um den Strompreis für einige Firmen zu verbilligen. Zahlen müssten dann etwa die anderen Kunden, oder die Steuerzahler müssten dies tun. Die dritte Option schließlich sei eine Finanzierung über Schulden. Es sei jedoch ganz offensichtlich, dass dazu im Parlament sehr unterschiedliche Ansichten existierten. Deshalb müsse "natürlich" zu jeder Diskussion gehören, wo man Milliarden wegnehmen wolle. Scholz verwies in diesem Zusammenhang erneut darauf, dass die eigentliche Aufgabe sei, den Strompreis strukturell zu senken. Er hatte dabei zuvor etwa auf den nötigen Ausbau billiger Ökostrom-Erzeugung und den Netzausbau verwiesen.

"Kernenergie in Deutschland zu Ende"

Erneuten Forderungen nach einer weiteren Nutzung der Atomenergie erteilte Scholz eine Absage. Unter Verweis auf die gesetzlichen Beschlüsse nannte der Kanzler die Kernkraft wörtlich "ein totes Pferd". Mit dem Ende der Nutzung habe auch der Abbau der noch bestehenden Atommeiler begonnen. Falls man doch neue Kernkraftwerke bauen wollte, brauchte man 15 Jahre und müsse pro Stück 15 bis 20 Milliarden Euro ausgeben.

Stoll: Planungen der Betreiber auf Rückbau ausgerichtet

Der Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, Stoll, hält die Debatte um eine weitere Nutzung für absurd. Das Mitglied der Reaktor-Sicherheitskommission betonte ebenfalls in diesem Sender, technisch gesehen wäre ein Weiterbetrieb zwar möglich. Die Planungen der Betreiber seien aber auf den Rückbau ausgerichtet. Stoll zeigte sich zugleich offen, aus klimapolitischer Sicht den Neubau von Atomkraftwerken in Deutschland zu diskutieren. Auch eine engere Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten, in denen Kernkraftwerke betrieben werden, könnte zudem das Stromangebot erhöhen und die Preise senken .

Kanzler gegen weitere Schuldenberge

Zudem warnte Scholz angesichts von Forderungen nach neuen Konjunkturpaketen davor, immer wieder neue Schuldenberge anzuhäufen. Man habe bereits mehrere hundert Milliarden Euro zur Bekämpfung der Pandemie und der Energiekrise angehäuft. Für mögliche weitere Krisen müsse man daher wieder finanzielle Spielräume erreichen. Daher wäre es "kein guter Einfall", nun in einen Modus zu geraten, in dem eine Kreditaufnahme von 100 Milliarden Euro jährlich ganz normal sei. Vielmehr müsse es ein Verständnis dafür geben, dass eine solche Verschuldung nicht zum Regelfall werden könne. Zugleich betonte Scholz, man habe ja "immerhin noch viel Geld" und müsse jetzt sehen, dass man damit "ganz gut" zurechtkomme. Die Regierung habe deshalb zu anderen Mitteln gegriffen, um die Konjunktur anzuregen.

Scholz verteidigt "Wachstumschancengesetz"

Der Kanzler verteidigte in diesem Zusammenhang den zuletzt vom Kabinett beschlossenen Entwurf für das sogenannte Wachstumschancengesetz mit Maßnahmen zur Förderung und Entlastung der Wirtschaft. Diese zielten nicht einfach darauf ab, jemanden weniger Steuern zahlen zu lassen, sondern die Investitionstätigkeit anzuregen. Das habe man "genau kalibriert“, erklärte Scholz weiter. So straften Ansiedlungen internationaler und deutscher Chiphersteller alle Lügen, die jetzt sagten, man wolle in Deutschland nicht mehr investieren. Vielmehr seien günstigere Abschreibungsregeln und Möglichkeiten zum Verlustvortrag "genau der Impuls, den die Wirtschaft genau zu diesem Zeitpunkt" brauche.

"G20 bleiben wichtig"

Der Bundeskanzler betonte trotz der geplanten Erweiterung des sogenannten Brics-Blocks um sechs Staaten die Bedeutung der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Die G20 würden auch weiterhin wichtig sein. Dafür würden schon die Präsidentschaften Indonesiens, Indiens und Brasiliens im vergangenen, in diesem und im kommendem Jahr sorgen. Scholz sprach in diesem Zusammenhang von einer "großen Aufgabe" und einer "verdammten Verpflichtung", die Welt der Zukunft gemeinsam und auf Augenhöhe mit den aufstrebenden Nationen in Asien, Südamerika und Afrika zu gestalten. Hier hätten die Westeuropäer eine Verantwortung mit ihrer kolonialen Geschichte und Vergangenheit. Denn man dürfe nicht vergessen, dass diese in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern noch nicht lange zurückliege.

"Faire Partnerschaften anbieten"

Auf die Frage, was man im Wettbewerb etwa mit China anders machen wolle, sagte der Kanzler, man wolle "faire Partnerschaften" anbieten. So könne man etwa Staaten im sogenannten globalen Süden dabei helfen, nicht nur Rohstoffe abzubauen, sondern diese gleich auch dort zu verarbeiten. Der G20-Gipfel findet in der kommenden Woche in Indien statt.

Mit Blick auf die gewünschte Verurteilung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auch durch Schwellenländer sagte Scholz, dass es bei diesen die Erwartung gebe, dass sich der Westen dann auch um Überfälle auf Nachbarländer in anderen Teilen der Welt kümmern müsse.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.