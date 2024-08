Abschiebung von 28 Afghanen

Scholz: "Klares Signal an Straftäter"

Bundeskanzler Scholz hat den Abschiebeflug nach Afghanistan als klares Signal an ausländische Straftäter bezeichnet. Wer Straftaten begehe, müsse damit rechnen, abgeschoben zu werden, erklärte der SPD-Politiker bei einem Wahlkampftermin in der Nähe von Leipzig. Am frühen Morgen war erstmals seit der Machtübernahme der Taliban vor drei Jahren ein Abschiebeflug von Deutschland nach Afghanistan gestartet - mit 28 Straftätern an Bord.