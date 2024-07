Nach CNN-Bericht

Rheinmetall-Chef Papperger (links), Verteidigungsminister Pistorius und Bundeskanzler Scholz bei der Eröffnung einer Munitionsfabrik in Unterlüß. (Philipp Schulze/dpa)

Er werde dazu im Einzelnen nichts sagen, erklärte Scholz am Rande des NATO-Gipfels in Washington. Man wisse aber sehr genau, dass man auf vielfältige Weise Bedrohungen durch russische Aktivitäten ausgesetzt sei. Außenministerin Baerbock sagte, Staatschef Putin führe einen hybriden Angriffskrieg und dabei neben Sabotage und Cyber-Angriffen auch Anschläge auf Menschen in Europa aus. Laut einem CNN-Bericht hatten US-Geheimdienste Pläne für ein Attentat auf den Rheinmetall-Chef aufgedeckt und anschließend die deutsche Seite informiert.

Papperger habe in der Folge besonders geschützt werden können. Das Vorhaben sei Teil einer Serie von geplanten Anschlägen auf Manager europäischer Rüstungskonzerne gewesen.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.