Gleichberechtigung

Es sei "unverzeihlich", dass in den beiden Ländern Frauen, die für ihre Rechte einträten, hart bekämpft würden, sagte er in seiner Videoreihe "Kanzler kompakt". All jene, die sich für Freiheit und Gerechtigkeit einsetzten, riskierten sogar ihr Leben. Deutschland stehe deshalb klar an der Seite derjenigen, die für Menschen- und Frauenrechte einstünden.