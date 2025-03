Petersberger Dialog

Bundeskanzler Scholz spricht zum Abschluss des16. Petersbergers Klimadialogs. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Durch Bestreiten und Ignorieren der Fakten würden weder die Folgen des Klimawandels noch die Verantwortung der USA als historisch größter Emittent von Treibhausgasen verschwinden, sagte Scholz beim Petersberger Klimadialog in Berlin. Zugeich verwies der SPD-Politiker darauf, dass durch plötzliche Vollbremsungen beim Umwelt- und Klimaschutz auch wirtschaftliche Chancen verlorengingen. Der weltweite Markt in diesem Bereich wachse rasant, erklärte Scholz. Kurz nach Amtsantritt im Januar hatte US-Präsident Trump den Rückzug

seines Landes aus dem Übereinkommen von Paris per Dekret verfügt.

Das zweitägige internationale Treffen geht heute zu Ende. Es dient der Vorbereitung der nächsten UNO-Klimakonferenz in Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.