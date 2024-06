Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung 2024 in Berlin (Kay Nietfeld/dpa)

Er äußerte sich in Berlin zur Eröffnung der Internationalen Luftfahrtausstellung. Die Bestellung erfolge zusätzlich zu den 38 Maschinen, die derzeit gefertigt werden. Scholz sagte, die Bundesregierung habe größtes Interesse an einer starken Luft- und Raumfahrtbranche in Deutschland und Europa. Er sprach von einer nötigen verteidigungsindustriellen Kehrtwende und betonte mit Blick auf die Rüstungsindustrie, er setze sich für den Erhalt und den Ausbau von Produktionskapazitäten ein.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.