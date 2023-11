Das Kanzleramt in Berlin (imago images/Future Image)

Es geht unter anderem um die Frage, wie sich Arzneimittelproduktion wieder nach Deutschland oder in die Europäische Union zurückverlagern lässt. Außerdem sollen Erleichterungen für die Forschung an Medikamenten thematisiert werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will im Rahmen des Treffens seine Pläne für ein Medizinforschungsgesetz vorstellen. Es soll klinische Studien vereinfachen, beschleunigen und entbürokratisieren, sagte der SPD-Politiker FAZ. An dem Treffen nimmt auch Wirtschaftsminister Habeck teil.

Um Abhängigkeiten zu verringern, wollen Bundesregierung und EU-Kommission wieder mehr Pharmaproduktion in Deutschland und Europa ansiedeln. Zuletzt hatte der US-Konzern Eli Lilly angekündigt, rund 2,3 Milliarden Euro in ein neues Werk im rheinland-pfälzischen Alzey zu investieren.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.