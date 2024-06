Bundeskanzler Olaf Scholz beim Ostdeutsches Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Er wird begleitet von Frank Nehring (l), Präsident Ostdeutsches Wirtschaftsforum (OWF), und Philipp Mehne (r), Veranstalter OWF24. (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Gerade in dieser Region finde derzeit eine wirkliche Re-Industrialisierung statt, sagte er beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow. Investoren aus aller Welt wie Tesla, CATL, Intel, Infineon, Amazon und TSMC entschieden sich für Milliarden-Investitionen in Ostdeutschland. Ostdeutschland habe einige Standortstärken - darunter größere Gewerbeflächen als in anderen Regionen und mehr produzierte erneuerbare Energie. Insbesondere Letzteres sei ein selbstgeschaffener Standortvorteil. Seine Regierung werde die Beschleunigung von Bauvorhaben etwa zum Ausbau erneuerbarer Energien entschlossen voranbringen.

Bei der dreitägigen Konferenz diskutieren Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen mit Politikern und Wissenschaftlern über die Folgen des Strukturwandels am Wirtschaftsstandort Ostdeutschland.

