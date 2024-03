"Weimarer Dreieck"

Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Donald Tusk: Es ist das erste Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks auf Spitzenebene seit Juni vergangenen Jahres. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Ein Regierungssprecher räumte Differenzen ein. So habe sich an der ablehnenden Haltung von Scholz für einen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine nichts geändert. Frankreichs Präsident Macron hatte dies gestern Abend in einem Fernsehinterview erneut nicht ausgeschlossen. Weitere Interessenkonflikte gibt es dem Sprecher zufolge bei gemeinsamen Projekten wie der Entwicklung eines Kampfflugzeuges und eines Kampfpanzers. Frankreich sei auch bei Freihandelsabkommen deutlich zurückhaltender als Deutschland, hieß es.

Im Anschluss an das Zweier-Gespräch kam dann Polens Regierungschef Tusk hinzu. Auch hier ist die Ukraine das Hauptthema.

Ökonom Vöpel: "Die Dimension der Bedrohung ist historisch"

Der Direktor des Centrums für Europäische Politik, Henning Vöpel, hob im Deutschlandfunk die Bedeutung des Treffens hervor . Mit Blick auf den russischen Präsidenten Putin sagte Vöpel, es müsse von Deutschland und Frankreich das Signal ausgehen, dass die EU strategisch handlungsfähig ist. Daher sei Geschlossenheit jetzt besonders wichtig. "Die Dimension der Bedrohung ist historisch", betonte Vöpel. Daher sei der Hinweis Macrons, es handele sich derzeit um eine besondere Zeit, richtig. Man könne von einem "Whatever it takes-Moment" der europäischen Sicherheitspolitik sprechen. Etwas auszuschließen, wie beispielsweise eine bestimmte Lieferung, schwäche die europäische Position.

Vöpel ergänzte, Deutschland habe ein europa-politisches Vakuum hinterlassen. Die "Nach-innen-Wendung" der EU funktioniere nicht mehr. Frankreich und Polen könnten seiner Ansicht nach eine neue Dynamik in der Entwicklung der EU erreichen - mit Deutschland an Bord, aber nicht mehr mit Deutschland in der Funktion des Tonangebers.

Hinsichtlich der Taurus-Debatte verwies der Wissenschaftler zudem darauf, dass Macron in einer anderen Situation als Scholz sei: Macron könne nicht wiedergewählt werden, Scholz wolle das aber. Gleichzeitig sei der französische Führungsanspruch immer schon größer gewesen. "Wohlwollend formuliert: Beide wollen das Gleiche, verfolgen womöglich aber unterschiedliche Ansätze", meinte Vöpel.

Transatlantik-Koordinator Link erwartet gemeinsame sicherheitspolitische Initiative vom Weimarer Dreieck

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Link, rief Deutschland, Frankreich und Polen zu einer stärkeren Zusammenarbeit in der NATO auf. Vom sogenannten Weimarer Dreieck müsse eine gemeinsame sicherheitspolitische Initiative ausgehen, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Link forderte: "Wir Europäer müssen die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen den Aggressor Russland robust unterstützen - so lange und vor allem mit allem, was nötig ist."

