Bundeskanzler Scholz trifft den schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Vielmehr bestehe die Hoffnung, dass es weiter eine gute Kooperation zwischen Europa und den Vereinigten Staaten gebe, sagte Scholz in Berlin. Dort hatte er am Vormittag den schwedischen Regierungschef Kristersson empfangen. Dieser äußerte sich zurückhaltender und erklärte, man müsse jetzt abwarten, was Trump tatsächlich entscheide. Übereinstimmend verwiesen beide Politiker darauf, dass Deutschland und Schweden ihre Hilfe für die Ukraine so lange fortsetzen würden, wie dies notwendig sei.

