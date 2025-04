Abschiedsbesuch

Olaf Scholz und Donald Tusk bei einer früheren Begegnung (AP / Czarek Sokolowski)

In der Hauptstadt Warschau ist ein Mittagessen mit Ministerpräsident Tusk geplant, bei dem es um die deutsch-polnischen Beziehungen sowie europapolitische und internationale Themen gehen soll. Die Ankündigung des Besuchs in der vergangenen Woche kam überraschend. Scholz ist seit der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags Ende März nur noch geschäftsführend im Amt. Auslandsreisen sind in dieser letzten Phase der Amtszeit eines Kanzlers ungewöhnlich, soweit es nicht um internationale Treffen geht. Außerdem befindet sich Polen im Wahlkampf. Am 18. Mai findet dort die erste Runde der Präsidentenwahl statt.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.