Anhaltende Streitigkeiten

Das neue Gesetz werde dieses Jahr beschlossen, das sei klar vereinbart, sagte der SPD-Politiker im ZDF-Fernsehen. Scholz rief angesichts der anhaltenden Streitigkeiten die Regierungsparteien erneut zur Disziplin auf. Die FDP fordert weiter Veränderungen an dem Rentenpaket und verweist unter anderem auf finanzielle Überlastungen.

Finanzminister Lindner warf Scholz sowie Wirtschaftminister Habeck von den Grünen eine fehlende Abstimmung in der Wirtschaftspolitik vor. Im Herbst müsse Klarheit geschaffen werden, in welche Richtung das Land gehe, sagte der FDP-Vorsitzende ebenfalls im ZDF. Einen Ausstieg aus der Regierungskoalition schloss Lindner aus, solange sich an den Koalitionsvertrag und dessen Geist gehalten werde.

