Bundeskanzler

Scholz erinnerte in Bremen daran, dass die Koalitionsbildung von SPD, FDP und Grünen nach der letzten Bundestagswahl schon schwer genug gewesen sei - und es sei schwer geblieben. Der SPD-Politiker bedauerte, dass die schwierige Entscheidungsfindung in der Koalition in der Öffentlichkeit deren Leistungsbilanz überlagere. Es habe noch keiner gemerkt, dass viele Weichen für die Modernisierung Deutschlands gestellt worden seien, meinte der Kanzler.

Am Wochenende hatte Grünen-Chef Nouripour die Ampel als "Übergangskoalition" bezeichnet. Es gebe eine befremdliche Lust am Streit, sagte Nouripour im ARD-Fernsehen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Mihalic, gab der FDP einen Großteil der Schuld. Sie sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", gutes Regieren sei schwierig, weil Teile der FDP ihr Profil dadurch schärfen wollten, dass sie sich vom gemeinsam Erreichten distanzierten.

Der CDU-Vorsitzende Merz bezeichnete die Koalition als nicht mehr regierungsfähig.

