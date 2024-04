Familienunternehmer-Tag 2024 mit Bundeskanzler Scholz (Thomas Frey / dpa )

Er wolle, dass Deutschland - so wörtlich - "wirklich" umsteuere und man überall mehr Tempo aufnehme, sagte der SPD-Politiker auf dem Tag der Familienunternehmer in Berlin. Im Mai werde man sich zusammen mit den Ländern anschauen, wie weit man schon sei. Der Kanzler fügte hinzu, in den vergangenen Jahrzehnten sei ein solches Regel-Dickicht geschaffen worden, dass es "kaum noch administrierbar" sei. Vornehmen wolle man sich vor allem die Vereinfachung der Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Der Verband der Familienunternehmer hatte sich in den vergangenen Monaten kritisch zum Kurs der Ampel-Regierung geäußert.

