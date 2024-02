Ukraine-Krieg

Scholz schließt Einsatz westlicher Bodentruppen aus

Bundeskanzler Scholz hat erneut den Einsatz westlicher Soldaten in der Ukraine ausgeschlossen. Auch für die Zukunft gelte, dass kein europäischer Staat und kein NATO-Land Bodentruppen in die Ukraine schicken würden, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in Freiburg. Ähnlich äußerte sich Verteidigungsminister Pistorius in Berlin.