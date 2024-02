Matthiae-Mahl 2024: Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Premierministerin Estlands, Kaja Kallas (IMAGO / Chris Emil Janßen / IMAGO / Chris Emil Janssen)

Auf einer Veranstaltung in Hamburg sagte er in Anwesenheit der estnischen Ministerpräsidentin Kallas, man sei bereit, jeden Quadratmeter des NATO-Bündnisgebiets zu verteidigen. Die Sicherheit Estlands und des Baltikums sei auch die Sicherheit Deutschlands. In Estland war zuvor über eine hybride Operation russischer Sicherheitsdienste berichtet worden. Ermittler hätten zehn Personen festgenommen. Es gebe Hinweise darauf, dass die Verdächtigen auf Anweisung der russischen Dienste Informationen sammelten, beispielsweise für Anschläge. Auch war die Rede von Vandalismus und der Verunstaltung von Denkmälern mit dem Ziel, Spannungen in der estnischen Gesellschaft zu erzeugen.

Auch im benachbarten Lettland nahmen Sicherheitsbehörden eine Person fest, die im Auftrag der russischen Geheimdienste Gedenkstätten geschändet haben soll.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.