Bundeskanzler

Die Koalitionsbildung der drei Parteien nach der letzten Bundestagswahl sei schon schwer genug gewesen und es sei schwer geblieben, sagte Scholz gestern Abend bei einem Bürgerdialog in Bremen. Er rief zu guter Zusammenarbeit auf: Wichtig seien jetzt gutes Regieren und gutes Benehmen. Die schwierige Entscheidungsfindung in der Koalition überlagere in der Öffentlichkeit deren Leistungsbilanz. Es habe noch keiner gemerkt, dass viele Weichen für die Modernisierung Deutschlands gestellt worden seien.

Am Wochenende hatte Grünen-Chef Nouripour die Ampel als „Übergangskoalition“ bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.