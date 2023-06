Schweden möchte Mitglied der NATO werden (IMAGO/Sascha Steinach)

Regierungssprecher Hebestreit teilte mit, die beiden Politiker hätten in diesem Zusammenhang über die Sicherheitslage in Europa mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine beraten. Schweden hatte nach der Invasion um eine Aufnahme in die NATO gebeten. Der Beitritt wird allerdings von der Türkei blockiert. Die Regierung in Ankara begründet das damit, dass Schweden ein Zufluchtsort für kurdische Terroristen sei und bezieht sich dabei auf Mitglieder der verbotenen PKK.

Gestern wurden die türkisch-schwedischen Beziehungen ein weiteres Mal auf die Probe gestellt. In Stockholm hatte ein Mann eine Demonstration angemeldet, bei der er vor der Zentralmoschee einen Koran verbrannte. Die türkische Regierung bezeichnete die Aktion als verachtenswerte Tat. Es sei inakzeptabel, sie unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit zuzulassen.

29.06.2023