Scholz und Selenskyj bei einem früheren Treffen (Archivbild aus dem Jahr 2023). (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Beide seien sich einig gewesen, dass die Ukraine bei künftigen Friedensgesprächen mit am Tisch sitzen müsse, teilte Regierungssprecher Hebestreit anschließend mit. Zudem müssten Fragen zur Sicherheit Europas gemeinsam mit den Europäern erörtert werden. US-Präsident Trump erklärte dagegen, er halte Selenskyjs Anwesenheit bei Verhandlungen für - so wörtlich - "nicht sehr wichtig". Kiew habe nichts in der Hand.

Bundesaußenministerin Baerbock warnte angesichts der Gespräche zwischen den USA und Russland über die Ukraine, es dürfe keinen Scheinfrieden geben. Sie bekräftigte, es sei klare deutsche Position, dass niemand über die Köpfe der Ukrainer und der Europäer hinweg entscheiden könne.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.