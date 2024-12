Am Randes des EU-Gipfels

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Telefonat am Rande des EU-Gipfels mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump (Bundesregierung / dpa / Steffen Kugler)

Laut dem Sprecher der Bundesregierung ging es dabei vor allem um den Ukraine-Krieg. Beide seien sich einig gewesen, dass der russische Krieg gegen die Ukraine schon viel zu lange andauere. Es komme darauf an, so bald wie möglich auf den Weg zu einem - Zitat - "fairen, gerechten und nachhaltigen Frieden" zu gelangen. Es war das zweite Gespräch des Kanzlers mit Trump seit dessen Wahlsieg am 5. November.

Beim EU-Gipfel in Brüssel bekräftigten am Abend die Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung erneut ihre Unterstützung für die Ukraine.

