Am Randes des EU-Gipfels

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Telefonat am Rande des EU-Gipfels mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump (Bundesregierung / dpa / Steffen Kugler)

Laut dem Sprecher der Bundesregierung ging es dabei vor allem um den Ukraine-Krieg. Beide seien sich einig gewesen, dass der russische Krieg gegen die Ukraine schon viel zu lange andauere. Es komme darauf an, so bald wie möglich auf den Weg zu einem - Zitat - "fairen, gerechten und nachhaltigen Frieden" zu gelangen. Beim EU-Gipfel in Brüssel bekräftigten am Abend die Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung erneut ihre Unterstützung für die Ukraine.

In Moskau hielt Staatschef Putin seine traditionelle Pressekonferenz zum Jahresende ab. Größtenteils ist die viereinhalbstündige Veranstaltung inszeniert. Putin gab sich bezüglich des Kriegs gegen die Ukraine siegessicher. Darüber hinaus wiederholte er Drohungen in Richtung der militärischen Unterstützer der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.