G20-Gipfel in Rio

Bundeskanzler Scholz wird nächste Woche beim G20-Gipfel auch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu Gesprächen treffen. Hier ein Foto der beiden aus dem Jahr 2022. (picture alliance / dpa / dpa Pool / Kay Nietfeld)

Bei dem Gespräch am kommenden Dienstag werde es um wirtschaftliche und sicherheitspolitische Themen gehen, hieß es in Berlin. Konkret wurde der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine genannt, an dem sich nun auch nordkoreanische Truppen beteiligen. Für Ärger zwischen der EU und China hatten zuletzt die staatlichen Subventionen Pekings für E-Autos gesorgt, auf die die Europäische Union im Oktober gegen den Widerstand des Kanzlers mit Strafzöllen reagiert hat.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.