In der Hauptstadt Bukarest wird er am frühen Nachmittag von Ministerpräsident Ciolacu zu Gesprächen empfangen. Dabei soll es nach Angaben der Bundesregierung um die bilaterale Zusammenarbeit, europa-, sicherheits- und wirtschaftspolitische Fragen gehen. Scholz wird außerdem an einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern teilnehmen. Auch der Ukraine-Krieg dürfte bei dem Treffen zur Sprache kommen.

Russland greift seit seinem Ausstieg aus einem Abkommen zum Getreideexport immer wieder ukrainische Häfen in Grenznähe an. In den vergangenen Monaten waren gleich mehrfach Drohnen-Trümmer auf rumänischem Gebiet entdeckt worden.

