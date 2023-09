Triumph in Manila

Das deutsche Team nach dem Sieg gegen Serbien, der ihm den ersten deutschen Weltmeistertitel beschert hat (AP / Michael Conroy)

Das deutsche Team hatte das Finale gegen Serbien in Manila mit 83:77 gewonnen. Es war der erste deutsche WM-Titel im Basketball. Die Mannschaft krönte damit ihren starken Auftritt bei der WM in Asien. Die DBB-Auswahl blieb in allen acht Spielen des Turniers ungeschlagen.

Bester deutscher Werfer im Finale war Kapitän Dennis Schröder mit 28 Punkten. Wie der Weltverband Fiba bekanntgab, wurde Schröder in einer Journalisten-Befragung zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt.

Schröder lobt Team-Leistung

Mit dem WM-Titel übertrafen Schröder und seine Team-Kollegen auch die Erfolge der Generation um Dirk Nowitzki. Schröder sagte im Anschluss: "Natürlich: Dirk Nowitzki ist einer der besten Vierer aller Zeiten, er hat das Basketball-Spiel verändert. Ich habe riesigen Respekt vor ihm. Aber das zu übertreffen, ist eine großartige Leistung. Für jeden einzelnen Spieler. Wir hätten das nicht geschafft, wenn wir kein Team wären." Im Vorjahr hatte Schröder die Basketballer zu Bronze bei der Heim-EM geführt. Nowitzkis Teams holten WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005.

USA verspielen dritten Platz

Das Spiel um Platz drei hatte am Vormittag Kanada gewonnen. Die Mannschaft besiegte die USA mit 127:118. Für Olympia 2024 sind die US-Amerikaner aber dennoch qualifiziert.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.