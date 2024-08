Nach Solingen

Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender und Unionsfraktionsvorsitzender trifft zu einem Besuch bei Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt ein. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Keiner der beiden Politiker äußerte sich nach dem etwa einstündigen Gespräch zu den Inhalten. Vorher hatte Merz der Bundesregierung erneut eine Zusammenarbeit angeboten und einen Forderungskatalog vorgelegt. Er enthält unter anderem einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Dresden sagte Merz, CDU und CSU stünden bereit, vernünftige Gesetze mitzubeschließen, falls die SPD dafür keine Mehrheit in der Ampel finden sollte.

Linnemann fordert Kehrtwende in der Asylpolitik

Buschmann: Genereller Aufnahmestopp nicht möglich

Bundesjustizminister Buschmann sprach sich gegen einen Aufnahmestopp für Migranten etwa aus Syrien oder Afghanistan aus. Pauschal für Deutschland oder die EU zu sagen, dass man bestimmte Menschen gar nicht mehr aufnehme, sei ein rechtliches Problem, betonte Buschmann im ARD-Fernsehen. Zwar sei es wichtig, über die Zahl und die Verteilung von Geflüchteten in Europa zu reden und auch über den Schutz der Außengrenzen. Man könne jedoch nicht einfach sagen, niemand dürfe mehr zu uns kommen, meinte der FDP-Politiker. Regierungssprecher Hebestreit erklärte, mögliche Vereinbarungen müssten zielführend sein und dürften zugleich nicht gegen das Grundgesetz oder die UNO-Menschenrechtscharta verstoßen.

Länder sollen Rückführungen besser umsetzen

In der Diskussion um Abschiebungen nahm Bundesinnenministerin Faeser die Länder in die Verantwortung. Gesetzlich habe man bereits umfassende neue Grundlagen für mehr Rückführungen geschaffen, sagte die SPD-Politikerin der Funke-Mediengruppe. Entscheidend für den Erfolg sei vor allem, dass die neuen Regelungen in den Ländern auch umgesetzt würden.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Mihalic, forderte die Innenministerien von Bund und Ländern auf, zu prüfen, warum es bei der Umsetzung noch hapere. Sie betonte, dass die Behörden anständig ausgestattet sein müssten.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst verwies auch auf die Bedeutung sozialer Medien wie Telegram. Man müsse solche Plattformen stärker ins Visier nehmen, über die viele der Täter radikalisiert würden, sagte der CDU-Politiker dem Magazin "Stern". Behörden brauchten systematischen Zugriff auf die Telekommunikationsplattformen, um mitzubekommen, was dort vor sich gehe.

