Gestern hatte er der Bundesregierung erneut eine Zusammenarbeit angeboten und einen Forderungskatalog vorgelegt. Er enthält unter anderem einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Dresden sagte Merz, CDU und CSU stünden bereit, vernünftige Gesetze mitzubeschließen, falls die SPD dafür keine Mehrheit in der Ampel finden sollte.

Bundespräsident Steinmeier sagte, er sei froh, dass Scholz und Merz zu einem Gespräch zusammengekommen seien. Er hoffe, dass dieses zu Ergebnissen führen werde. Der Bundespräsident erinnerte daran, dass es bereits im vergangenen Jahr den Versuch von Koalition und Union gegeben habe, Probleme des Landes gerade auch in der Migrationspolitik gemeinsam zu lösen.

Scholz hatte der Union einen so genannten "Deutschlandpakt" vorgeschlagen - mit Zusammenarbeit in Bereichen wie Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung und Migration. Die Gespräche von Scholz und Merz waren damals allerdings ohne Ergebnis geblieben.

CDU-Generalsekretär Linnemann forderte Scholz zu einer Kehrtwende in der Migrationspolitik auf. Linnemann sagte im Deutschlandfunk, er erwarte, dass sich Scholz in der Migrationspolitik deutlich bewege . Der Kanzler müsse einsehen, dass es so nicht weitergehen könne. Nach Solingen brauche es einen Paradigmenwechsel, um den Zusammenhalt in Deutschland zu sichern. Linnemann bekräftigte die Forderung nach einem Aufnahmestopp für Menschen aus Syrien und Afghanistan. Zudem müsse in diese Länder auch wieder abgeschoben werden. Das ganze Interview mit Carsten Linnemann gibt es hier zum nachlesen