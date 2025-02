Fernsehduell

Journalisten beobachten das TV-Duell von ARD und ZDF mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) und Friedrich Merz, Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Bundesvorsitzender, am Studio Berlin-Adlershof. (Kay Nietfeld / dpa )

Scholz warf in dem Duell Merz erneut Wortbruch und Tabubruch vor. Er mache sich ernste Sorgen, dass es nach der Wahl eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD geben könne. Merz versicherte, er werde nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Es gebe mit der Partei keine Gemeinsamkeiten. Die gemeinsame Abstimmung in der vergangenen Woche sei keine Zusammenarbeit mit der AfD gewesen. Es habe im Übrigen dafür in der Bevölkerung sehr viel Zustimmung gegeben, sagte Merz. Dass der Publizist Michel Friedman deswegen aus der CDU ausgetreten sei, sei bedauerlich. Es habe aber parallel dazu auch "hunderte neue Eintritte" in die CDU gegeben.

Der Unionspolitiker widersprach dem Kanzler, der die Entwicklung in der Migrationspolitik dank seiner Politik auf dem richtigen Weg sah. Auf Druck der Grünen habe die Bundesregierung die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern zusätzlich erschwert, sagte Merz.

Kann man von Deindustrialisierung sprechen?

Auch in der Wirtschaftspolitik lagen die Einschätzungen der beiden Politiker deutlich auseinander. Scholz erklärte, es gebe in der Wirtschaft eine schlechte Stimmung, aber man könne nicht von Deindustrialisierung sprechen.

Merz erwiderte, Scholz Äußerungen hätten mit der Realität nichts zu tun. Deutschland befinde sich im dritten Jahr in der Rezession, es gebe drei Millionen Arbeitslose und eine Insolvenzwelle wie nie. "Das ist Deindustrialisierung."

Scholz verwies zudem auf die Folgen des Ukraine-Kriegs und die daraus resultierende Energiekrise, die von seiner Regierung gemeistert werden musste. Merz warf dem Kanzler vor, inmitten dieser Energiekrise drei funktionierende Kernkraftwerke stillgelegt zu haben.

Die Regeln für das TV-Duell

Die Kandidaten durften fast nichts mitbringen. Lediglich ein Stift und ein Notizblock waren nach Senderangaben erlaubt.

Es wird nicht eingeblendet, wie viel Redezeit die beiden Kandidaten in Anspruch nehmen. Die Redezeit wird in der Regie gemessen. Bei größeren Ungleichgewichten werde dies von den Moderatorinnen thematisiert, heißt es von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Zudem gibt es kein Schlussstatement von Scholz und Merz.

Auch der Deutschlandfunk, die Deutsche Welle und die Radioprogramme der ARD übertragen die Sendung.

Weitere TV-Debatten geplant

Die Grünen und die AfD hatten im Vorfeld bemängelt, dass ihre Spitzenkandidaten nicht eingeladen worden sind. Die Sender RTL und ntv änderten inzwischen ihr Programm und luden zum "Quadrell" am 16. Februar. Dann werden sich Scholz und Merz eine Debatte mit den KanzlerkandidatInnen der Grünen und der AfD, Habeck und Weidel liefern.

