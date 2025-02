Erstes Fernsehduell

Heute Abend treten Olaf Scholz und Friedrich Merz im TV-Duell gegeneinander an. (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann )

CDU-Politiker bei ARD und ZDF von den Moderatorinnen Maybrit Illner und Sandra Maischberger befragt.

Das Duell findet gut eine Woche nach dem Eklat im Bundestag zum Thema Migration statt. Die Union hatte erstmals einen Antrag mit Stimmen der AfD durchgesetzt und damit bei den Regierungsparteien SPD und Grüne für Empörung gesorgt. Scholz hatte Merz daraufhin Wortbruch vorgeworfen und gesagt, man könne ihm nun auch nicht mehr mit Blick auf eine mögliche Koalition mit der AfD trauen. Die Union weist den Vorwurf zurück und betont, dass die "Brandmauer" zur AfD stehe.

Maischberger: "Kontrahenten möglichst viel ins Gespräch miteinander bringen"

Bei dem Gespräch zwischen Scholz und Merz dürfte es auch um andere wichtige Wahlkampfthemen wie die kriselnde Wirtschaft, die Steuerkonzepte der Parteien oder den Ukraine-Krieg gehen. Maischberger sagte im Vorfeld, die schwierigste Aufgabe bestehe darin, in einer begrenzten Zeit die Themen anzusprechen, die einer großen Mehrheit der Menschen am drängendsten erscheinen - und dennoch auch in die Tiefe zu gehen. Ihr gehe es darum, die Kontrahenten möglichst viel ins Gespräch miteinander zu bringen.

Merz geht mit großem Vorsprung der Union in den Umfragen in das Duell. Die CDU/CSU kommt derzeit auf 29 bis 34 Prozent, Scholz und die SPD liegen dagegen mit 15 bis 18 Prozent auf Platz drei hinter der AfD.

Die Regeln für das TV-Duell

Die Kandidaten dürfen fast nichts mitbringen. Lediglich ein Stift und ein Notizblock sind nach Senderangaben erlaubt . Scholz und Merz werden in dem Studio in Berlin-Adlershof an Pulten stehen, die Moderatorinnen sitzen ihnen an einem Tisch gegenüber.

Es wird nicht eingeblendet, wie viel Redezeit die beiden Kandidaten in Anspruch nehmen. Die Redezeit wird in der Regie gemessen. Bei größeren Ungleichgewichten werde dies von den Moderatorinnen thematisiert, heißt es von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Zudem gibt es kein Schlussstatement von Scholz und Merz.

Beginn des Gesprächs ist 20.15 Uhr. Auch der Deutschlandfunk, die Deutsche Welle und die Radioprogramme der ARD übertragen die Sendung.

Weitere TV-Debatten geplant

In den nächsten zwei Wochen bis zur Bundestagswahl werden die Kanzler- und Spitzenkandidaten der Parteien in zahlreichen weiteren Fernsehdebatten aufeinandertreffen. Zu einem Novum - einem sogenannten "Quadrell" - kommt es nächsten Sonntag (16. Februar): Dann werden sich Scholz und Merz bei den Privatsendern RTL und ntv eine Debatte mit den KanzlerkandidatInnen der Grünen und der AfD, Habeck und Weidel liefern.

