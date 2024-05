Krieg in Gazastreifen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einem Treffen in Israel - nun haben beide Regierungschefs wieder telefoniert. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

In dem Telefonat ging es nach Angaben eines Regierungssprechers in Berlin auch um eine Freilassung aller Geiseln aus der Gewalt der Hamas sowie um Verbesserungen der humanitären Lage für die palästinensische Bevölkerung.

Derzeit wird intensiv über eine Waffenruhe in dem seit mehr als sechs Monaten andauernden Krieg mit zehntausenden zivilen Opfern verhandelt. Das als Vermittler auftretende Ägypten hatte Israel und der Hamas einen neuen Vorschlag unterbreitet, der in einem ersten Schritt einen israelischen Teilabzug und die Freilassung weiblicher Geiseln vorsieht. Nennenswerte Fortschritte in den Gesprächen gibt es derzeit offenbar aber nicht.

