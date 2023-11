Reichspogromnacht 1938

Zerstörungen der Reichsprogromnacht: Wie in vielen Städten in Deutschland und Österreich brannte auch im bayerischen Bamberg im November 1938 die Synagoge (IMAGO / UIG)

Die zentrale Gedenkveranstaltung findet in einer Berliner Synagoge statt. Dazu eingeladen hat der Zentralrat der Juden. Dessen Präsident Schuster sowie Bundeskanzler Scholz werden Ansprachen halten. Auch Bundespräsident Steinmeier und Bundesratspräsidentin Schwesig werden erwartet.

Zudem wird der Bundestag am Morgen über den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland debattieren. Die evangelische und die katholische Kirche laden für den Nachmittag in Berlin zu einem stillen Gedenkweg ein.

Vor 85 Jahren - in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 - wurden Juden in Deutschland zum Ziel von Gewalt, die von den Nationalsozialisten organisiert und gelenkt war. Unter anderem wurden jüdische Geschäfte geplündert und zerstört sowie Synagogen niedergebrannt. Historiker gehen von mehr als 1.300 Menschen aus, die getötet wurden.

